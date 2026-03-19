Глава Ижевска: свою работу в должности я оцениваю на три балла из пяти

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков оценил свою работу в должности градоначальника на три балла по пятибалльной системе. Об этом глава города сказал на сессии гордумы 19 марта во время ежегодного доклада.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В работе главы муниципалитета вряд наступит тот момент, когда он будет полностью удовлетворен своей работой. Все 2,5 года мне приходится постоянно учиться, потому что открываются все новые и новые проблемы и задачи, с которыми я ранее никогда не сталкивался. Чтобы достичь того уровня, чтобы быть собой довольным, пройдет еще много времени»,— ответил мэр.

Работу команды господин Чистяков оценил высоко. «Свою же работу я оцениваю на тройку, потому что от меня зависит, насколько четко будут выполняться поставленные задачи <...> Здесь я вижу проблемы, говорю только о себе. Пусть тройка будет с плюсом. Но я искренне стремлюсь эту оценку изменить в лучшую сторону»,— добавил мэр.

Очередная шестая сессия гордумы Ижевска завершилась 19 марта. Глава города выступил с докладом об итогах 2025 года.