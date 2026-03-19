Глава Ижевска: свою работу в должности я оцениваю на три балла из пяти
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков оценил свою работу в должности градоначальника на три балла по пятибалльной системе. Об этом глава города сказал на сессии гордумы 19 марта во время ежегодного доклада.
«В работе главы муниципалитета вряд наступит тот момент, когда он будет полностью удовлетворен своей работой. Все 2,5 года мне приходится постоянно учиться, потому что открываются все новые и новые проблемы и задачи, с которыми я ранее никогда не сталкивался. Чтобы достичь того уровня, чтобы быть собой довольным, пройдет еще много времени»,— ответил мэр.
Работу команды господин Чистяков оценил высоко. «Свою же работу я оцениваю на тройку, потому что от меня зависит, насколько четко будут выполняться поставленные задачи <...> Здесь я вижу проблемы, говорю только о себе. Пусть тройка будет с плюсом. Но я искренне стремлюсь эту оценку изменить в лучшую сторону»,— добавил мэр.
Очередная шестая сессия гордумы Ижевска завершилась 19 марта. Глава города выступил с докладом об итогах 2025 года.