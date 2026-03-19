Налог на недропользование принес бюджету Башкирии 1,8 млрд рублей

В прошлом году бюджет Башкирии получил 1,8 млрд руб. с налога на добычу полезных ископаемых, что на 23,5% больше, чем в 2024 году, и на 8,1% больше запланированных показателей. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Всего, по словам главы регионального правительства, в республиканском реестре зарегистрированы 460 недропользователей. На государственном балансе находится более 1 тыс. месторождений.

Господин Назаров также отметил, что в геологоразведку недропользователи вложили 76,9 млн руб.

