Глава Петербургской биржи предложил способ обеления экономики в России

Для обеления экономики в России необходимы обязательные биржевые торги основными сырьевыми товарами, в том числе рыбой, сельскохозяйственными продуктами и стройматериалами. Об этом заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочешь обелить экономику — вводи обязательные торги на бирже и внебиржевую регистрацию сделок»,— считает господин Артемьев. По его данным, сейчас около 30% сырьевой экономики покрыто биржевыми торгами. Чтобы экономике выйти в белый сектор, нужно вывести 10% производимого объема сырья на биржевые торги, считает глава Петербургской биржи.

По мнению господина Артемьева, необязательно вводить биржевые торги или обязательную внебиржевую регистрацию сделок для всех товаров. Он отметил, что достаточно иметь один «базовый товар в каждой группе», с помощью которого можно будет по коэффициентам пересчитывать цены на другие продукты.

С 1 марта этого года регистрация на бирже внебиржевых сделок по продаже рыбы стала обязательной. Как заявил Игорь Артемьев, рыбопромышленники неохотно регистрируются на бирже. Однако он уверен, что если рыбой будут торговать на бирже, то схемы с многочисленными посредниками будут разрушены. Глава Петербургской биржи добавил, что в связи с этим продукт может прилично подешеветь для конечного потребителя.