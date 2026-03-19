1,5 млрд рублей направили на обновлений сетей водоснабжения Ижевска в 2025 году

680 млн руб. собственных средств направил «Ижводоканал» в обновление сетей водоснабждения и водоотведения. Об этом глава города Дмитрий Чистяков сообщил на сессии гордумы 19 марта.

«Дополнительно “Ижводоканал” получил поддержку из регионального и федерального бюджетов на сумму более 800 млн руб. План этого года — ввести в эксплуатацию два крупных объекта на станции водоподготовки: цех гипохлорита натрия для подготовки прудовой воды и станцию и станцию повторного использования промывных вод для экономии ресурсов при подготовке камской воды»,— сказал он.

Кроме того, в этом году начнется реализация проекта по капремонту дюкерных линий, по которым в город поступает вода с реки Камы.

Очередная шестая сессия гордумы Ижевска проходит утро 19 марта. Глава города выступает с докладом об итогах 2025 года.