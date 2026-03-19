Глава Ижевска положительно оценил работы по уборке улиц от снега этой зимой

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков остался доволен работой команды по уборке города от снега этой зимой. Об этом он заявил на сессии гордумы 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«При исторических объемах снега мы справились с уборкой магистралей, не допустили прекращения движения общественного транспорта. Минимизировали количество жалоб на состояние тротуаров и остановок, что напрямую зависит от качественного ручного труда дорожных рабочих»,— сказал мэр. Он назвал текущей задачей минимизировать последствия паводка в городе.