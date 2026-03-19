Годовое отставание объемов ввода жилья в Башкирии сократилось на 6,3%

В феврале в Башкирии ввели 131,8 тыс. кв. м жилья, что на 33,8 тыс. кв. м превышает общую площадь квартир, сданных в январе. Тем не менее, по данным Башстата, это все еще на 18,6% меньше, чем сдано в феврале 2025 года. В первом месяце года отставание составляло 30,4%.

В общей сложности, за два месяца в Башкирии построено 229,8 тыс. кв. м жилья. Более 83% из них приходится на индивидуальное жилищное строительство, а более 60% построено на селе. Для сравнения, годом ранее доля частных домов среди нового жилья составляла 99,5%.

В начале 2025 года объем ввода жилья в эксплуатацию составлял 302,8 тыс. кв. м.

Идэль Гумеров