В Казани начались работы по сохранению Александровского пассажа

В Казани продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения — здания Александровского пассажа. Об этом сообщила пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Александровский пассаж — памятник архитектуры XIX века, построенный по проекту архитектора Генриха Руша, расположенный в историческом центре Казани.

Комитет Татарстана по охране ОКН выдал разрешение организации на выполнение работ, включающих усиление конструкций подвала, перекрытий второго и третьего этажей, а также восстановление устойчивости стен на участках с утратой перекрытий первого этажа.

Работы ведутся после исполнения собственником охранных обязательств по требованию комитета.

