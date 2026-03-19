«Ожидать можно любого разворота событий»

Израиль и США начали наносить удары по иранским энергетическим объектам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) обещает зеркальный ответ. Под прицелом находятся нефтегазовые активы Израиля и нефтяных монархий Персидского залива. Боевые действия также затрагивают район атомной станции «Бушер». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает наземную операцию неизбежной.

Можно смело сказать, что ставки в большой игре вокруг Ирана не просто повысились, а взлетели до небес. История явно движется к развязке. В дополнение к физическим ликвидациям военных и политических руководителей Исламской Республики удары теперь наносятся по ключевой энергетической инфраструктуре.

Главное событие прошедших суток — атака на крупнейшее в мире газовое месторождение «Южный Парс» — золотой актив иранского государства. По факту это ответ на блокировку Ормузского пролива. Ранее считалось, что Израиль и США воздержатся от бомбардировок критических объектов. Но это можно было считать жестом доброй воли в расчете на то, что аятоллы оставят нетронутым мировое судоходство. Как видно, с этим не получилось.

В результате события переходят на новый уровень конфронтации. Рост цен на нефть и опасения соседей, а также европейских миротворцев в расчет уже не берутся.

Таким образом, дальнейший сценарий становится понятным: или конструктивные переговоры, читай, капитуляция, или крах экономики. Однако Иран не сдается. Корпус стражей исламской революции обещает уничтожить сырьевые активы нефтяных монархий Персидского залива. Уже есть сообщения о взрывах в Эр-Рияде. Расчет на то, что Израиль и США долго воевать не смогут, тогда как режиму аятолл фактически уже нечего терять. И теперь основная интрига — перспектива наземной операции. Если да, то какой она будет? Ограниченной, точечной или более-менее масштабной?

Скажем, захват ключевого острова Харк — то, что сейчас на слуху. Корабли с морпехами приближаются к Ближнему Востоку. В нынешней ситуации практически не остается сомнений, что им придется вступить в дело. Впрочем, учитывая характер Дональда Трампа, ожидать можно любого разворота событий. Однако в немедленное наступление мира верится с трудом. Как бы то ни было, блокировкой Ормузского пролива аятоллы добились стратегического преимущества. От них зависит мировая экономика. Однако, с другой стороны, они бросили вызов не самому слабому противнику. И он дает понять, что вызов этот принял.

Дмитрий Дризе