В Красноярском крае осудят предпринимателя за мошенничество с отловом собак

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при исполнении контракта по отлову безнадзорных животных в Красноярском крае. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в феврале 2025 года администрация Боготольского района заключила с фигуранткой дела договор на оказание услуг по отлову, содержанию и стерилизации безнадзорных собак на территории района. Стоимость контракта составила более 600 тыс. руб.

С февраля по ноябрь 2025-го, установили правоохранители, предпринимательница вступила в сговор с должностным лицом районной администрации и фиктивно исполняла свои обязательства. Для создания видимости деятельности она использовала животных, которые уже находились в приюте города Боготола. Таким образом, мошенница выдавала этих собак за якобы вновь отловленных. Ущерб бюджету следствие оценивает в сумму более 600 тыс. руб. Уточняется, что предпринимательница признала свою вину.

