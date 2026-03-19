В Стерлитамаке на сутки снизят выработку заводов из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с сегодняшнего вечера ожидаются неблагоприятные погодные условия, из-за которых промышленные и автомобильные выхлопы будут накапливаться в жилых кварталах. Поэтому в городе вводится режим неблагоприятных погодных условий №2, сообщает пресс-служба местной администрации.

Режим НМУ №2 предполагает, что предприятия должны снизить производительность для уменьшения загрязнения воздуха. Ограничения вводятся на сутки с 20:00.

Идэль Гумеров