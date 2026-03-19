Эдуард Исаков покинет пост заместителя губернатора Югры

Должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) покинет Эдуард Исаков, занимавший этот пост с 2024 года. О том, что он принял соответствующее решение, господин Исаков рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Дума ХМАО-Югры Эдуард Исаков

«Югра навсегда останется моим родным домом, здесь живут родители моей супруги, здесь прошла большая часть моей жизни, молодость, здесь я обрел свое семейное счастье. Благодарю за доверие, которое мне оказал губернатор Югры Руслан Николаевич Кухарук, когда предложил стать частью команды правительства региона. Эта работа стала для меня важным профессиональным опытом»,— сказано в сообщении.

В ближайшее время Эдуард Исаков передаст дела и контакты, связанные с поддержкой бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей, должностному лицу, которое по поручению губернатора будет продолжать данную деятельность в правительстве ХМАО. При этом он планирует завершить текущие дела по просьбам и обращениям с новым куратором.

Ирина Пичурина