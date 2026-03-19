Общее число преступлений в Пермском крае снизилось на 9,3% за год

О снижении числа преступлений в Пермском крае рассказал в ходе пленарного заседания краевого парламента начальник МВД по Пермскому краю, генерал-майор полиции Владислав Толкунов. По его данным, всего в прошлом году было совершено 39 433 преступления, что ниже показателя предыдущего года на 9,3%. При этом количество убийств снизилось на 19,4%, до 104 случаев. Раскрываемость по убийствам, изнасилованиям и разбою составила 100%.

Несмотря на общее снижение числа преступлений, на 7,8% увеличилось количество несовершеннолетних преступников. При этом число особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних увеличилось в шесть раз — до 193, включая семь убийств и шесть случаев нанесения тяжкого вреда здоровью.

Господин Толкунов рассказал также, что в регионе наблюдается значительное снижение киберпреступности — в прошлом году количество преступлений в сфере IT снизилось на 16,8%. Общий материальный ущерб гражданам составил 450 млн руб.