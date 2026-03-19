Главу нефтекамского союза ветеранов ВДВ будут судить за обман участников СВО

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, которому вменяют мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) в отношении участников СВО. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, дело направлено в Нефтекамский городской суд.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Алексее Бурмистрове, руководителе местного Союза ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Сила ВДВ».

Следствие считает, что с июля 2022-го по август 2023 года обвиняемый обманом убедил знакомых подписать контракты на территории других регионов страны для участия в спецоперации. Будущим контрактникам Алексей Бурмистров обещал взять на себя расходы на проживание и питание до их убытия в зону боевых действий.

Получив банковские карты военнослужащих, обвиняемый снимал часть денег, поступивших от муниципалитетов, и тем самым, полагает следствие, похитил у четырех контрактников более 650 тыс. руб.

По данным из открытых источников, в 2024 году господин Бурмистров участвовал в выборах в совет депутатов Нефтекамска по списку «Единой России», но мандат он не получил. В программе местного отделения партии говорилось, что господин Бурмистров, награжденный орденом Мужества, орденом генерала Шаймуратова, медалью «За боевые отличия», а также участвовавший в доставке конвоев на Донбасс, был выдвинут по итогам предварительного голосования.

Кроме того, в СМИ он фигурировал как помощник руководителя Центра поддержки участников СВО и членов их семей. В сервисе проверки контрагентов Rusprofile о нем говорится как о владельце и директоре фирмы «Экосталь».

Идэль Гумеров