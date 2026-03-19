В самарском музее имени Алабина сменится руководство

Заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова станет исполняющей обязанности директора Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Она приступит к работе в понедельник, 23 марта. Об этом сообщил прежний руководитель СОИКМ им. Алабина Андрей Кочетков.

Кочетков руководил выставочной площадкой с марта 2021 года. Вступая в должность, новый руководитель заявил, что собирается сделать музей более востребованным для жителей Самарской области. Он также планировал переосмыслить концепцию основного здания выставочной площадки.

Пятилетний контракт с Андреем Кочетковым истек в среду, 18 марта. Кочетков утверждает, что отказался продлевать контракт с музеем имени Алабина по своему желанию. Он добавил, что открыт новым предложениям и надеется принести пользу Самаре «в какой-то другой роли».

