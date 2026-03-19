Уфимский Дворец борьбы потратил 109 тысяч рублей на шоу «Уральских пельменей»

Центр спортивной подготовки «Дворец борьбы» заключил договор на обеспечение общественного порядка и безопасности во время шоу «Уральских пельменей». Услуги контролеров-распорядителей стоили государственному учреждению, подведомственному министерству спорта Башкирии, 109,2 тыс. руб., следует из публикации на портале госзакупок.

Контракт подписан с единственным подрядчиком в порядке 223-ФЗ, его наименование не раскрывается.

Юмористическое мероприятие состоялось 10 марта. На сайте госзакупок говорится, что договор на контрольно-распорядительные услуги заключен 18 марта.

«Зал собрал поклонников фирменного юмора команды, и вечер получился по-настоящему теплым и живым»,— говорится в пост-релизе Дворца борьбы в соцсетях.

