Жителя Перми приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

Краевой суд признал жителя Перми виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма, приговорив его к условному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что фигурант опубликовал в социальных сетях материалы, содержащие публичные призывы к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности. Следственным отделом УФСБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Приговором Пермского краевого суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с ограничением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.