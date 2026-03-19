WP: над домами глав Пентагона и Госдепа в Вашингтоне появились неопознанные БПЛА

В США засекли неопознанные беспилотники над военной базой «Форт Лесли Макнейр» в Вашингтоне, где расположены дома госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (справа) и глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По информации издания, военнослужащие пока не установили происхождение дронов. Однако само происшествие — особенно с учетом проведения военной кампании против Ирана — побудило чиновников обсуждать возможность переселения высших чиновников, указывает WP. При этом источники утверждают, что пока господа Рубио и Хегсет никуда уезжать не собираются.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл отказался обсуждать информацию с журналистами. По его словам, место жительства и передвижения главы ведомства не могут быть предметами обсуждения по соображениям безопасности.

Агентство Reuters указывает, что Госдепартамент пока не ответил на просьбу прокомментировать данные WP.