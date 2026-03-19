На аукцион выставят месторождение ниобиевых руд в Красноярском крае

Право пользования участком федерального значения Татарское (Первая рудная зона) в Красноярском крае выставят на аукцион для разведки и добычи полезных ископаемых. Торги должны состояться в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, на аукцион выставят участок площадью 1,49 кв. км. Месторождение находится в Мотыгинском районе. Его запасы по состоянию на 2023 год составляли ниобиевые руды (2,8 млн т), фосфор (8,7 тыс. т) и вермикулит (11,8 тыс. т).

Минимальный стартовый платеж определен в размере 54,38 млн руб.

