Объем инвестиций в основной капитал организаций Удмуртии снизился на 5% за год

Общий объем инвестиций в основной капитал организаций Удмуртии в 2025 году составил 237,7 млрд руб. Это на 5,1% меньше, чем в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Большая часть этих средств — 37,4%, или 88,9 млрд руб. — направлена в машины и оборудование, включая хозинвентарь и другие объекты. 28,1%, или 66,8 млд руб. — в нежилые здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель. Еще 24%, или 27 млрд руб. — в жилые здания и помещения. Остальные инвестиции пошли на объекты интеллектуальной собственности и др.

«Около половины объема инвестиций направлено в обрабатывающие и добывающие отрасли — 30,7% и 16,9% соответственно»,— сообщает Удмуртстат. Еще 11,3% объема пошло в отрасль транспортировки и хранения, 8,6% — деятельности по операциям с недвижимостью.

Вложения в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 159,7 млрд руб. 63,9% от этой суммы — собственные средства компаний. Остальное — привлеченные, из них большую часть занимают бюджетные средства (11,3 млрд руб.) и банковские кредиты (5,7 мрлд руб.) .

Удмуртия заняла седьмое место среди регионов ПФО по объему привлеченных инвестиций на душу населения — 166,1 тыс. руб. Первое место занял Татарстан с показателем 416,5 тыс. руб. Последнее — Чувашия с объемом 89,5 тыс. руб. В среднем, по ПФО происходит снижение объема инвестиций на 1,8%, по РФ — на 2,3%.