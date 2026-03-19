ФСБ задержала начальника ИК-11 в Челябинской области

УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками главного управления собственной безопасности ФСИН России и регионального управления СКР задержали начальника исправительной колонии №11 ГУФСИН по области Алексея Ромашова. Он подозревается в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, полковник внутренней службы на систематической основе получал взятки от осужденных за создание благоприятных условий содержания в колонии, в том числе им разрешали иметь запрещенные предметы. Кроме того, начальник колонии, по данным следствия, использовал производственные мощности пенитенциарного учреждения и труд осужденных для личного обогащения.

Алексея Ромашова задержали 19 марта. Уголовное дело возбуждено СУ СК России по Челябинской области. В доме и по месту службы подозреваемого в копейской колонии проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.