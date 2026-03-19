Женщина получила травмы при падении обломков БПЛА в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отразили массированную воздушную атаку. В Кочубеевском округе из-за падения обломков БПЛА на частный дом пострадала женщина.

Как уточнил губернатор в Telegram-канале, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. В местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Угроза атаки БПЛА действовала в Ставропольском крае в течение пяти часов. По данным Минобороны России, над регионом за ночь сбиты 28 беспилотников.