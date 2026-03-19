Возможных членов челябинской ОПГ отправили в СИЗО по обвинению в вымогательстве

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу пятерым предполагаемым членам преступной группировки «Артаковские». Их обвиняют в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Фигуранты пробудут в СИЗО два месяца. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, сообщники в 2021-2022 годах требовали у жителя региона денежные средства. При этом они систематически применяли насилие. Ущерб составил 1 млн руб.

Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального полицейского главка. Во время обысков обнаружены и изъяты драгоценные металлы, добытые преступным путем на золотодобывающих предприятиях, в том числе на ПАО «Южуралзолото группа компаний». Кроме того, нашли около 8 млн руб. наличными, огнестрельное и травматическое оружие, боеприпасы и девять транспортных средств.

Виталина Ярховска