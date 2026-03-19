Число запретов на выезд должников за рубеж достигло 8,9 млн

На начало 2026 года в распоряжении погранслужбы ФСБ было 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. Это следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). За год показатель вырос на 41,5%: в начале 2025 года действовало 6,3 млн запретов. Темпы роста их числа стали рекордными с 2019 года, вернувшись к увеличению после спада в 2024 году, сообщает РБК.

Закон позволяет приставам ограничивать выезд при задолженности по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. руб., а по другим видам долгов — от 30 тыс. руб. Количество постановлений (8,9 млн) не равно числу невыездных граждан, так как на одного гражданина ФССП может открыть несколько исполнительных производств, и по каждому из них может вводиться запрет на выезд.

Всего в 2025 году приставы вынесли 9,2 млн новых постановлений о запрете на выезд — это на 20% меньше, чем годом ранее. Пик пришелся на 2023 год (16,4 млн), после чего правила изменились: с октября 2023 года ограничения перестали быть полугодовыми и стали бессрочными, действуя до полного погашения долга. Это сократило количество новых запретов до уровня 2020 года.

Одновременно статистика фиксирует рост дисциплины среди должников. В 2025 году они полностью погасили долги по 1,86 млн производств, что на 28% больше, чем в 2024-м. Сумма взысканий достигла 149,1 млрд руб., увеличившись на 31% год к году. Доля погашенных обязательств от общего числа дел с запретами выросла до 20,2%.