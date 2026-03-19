В Кондинском районе ХМАО упадут части запущенной ракеты с Байконура

На территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в конце марта или начале апреля планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в районной администрации.

«Роскосмос» с космодрома Байконур в Казахстане собирается запустить ракету 27 марта в период 16:00-18:00. При этом резервные даты пуска назначены в срок с 28 марта по 3 апреля на то же время. Часть ракеты может упасть в юго-западной части Кондинского района в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области.

Жителей населенных пунктов Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский в эти часы просят проявить осторожность и ограничить свое пребывание в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках.

Ирина Пичурина