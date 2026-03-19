Прикамские женщины-предприниматели в прошлом году заплатили 10,3 млрд рублей налогов

По итогам 2025 года женщины-предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, заплатили более 10,3 млрд руб. налогов, рассказала «Ъ-Прикамье» руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Это 5,6% от общего количества налоговых поступлений со стороны сектора МСП и на 3,3 млрд руб. больше, чем в 2024 году. Всего в Прикамье в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 23,8 тыс. женщин, что на 2,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Среди наиболее популярных видов деятельности ИП — розничная торговля, предоставление продуктов питания, отделочные работы, а также обрабатывающие производства и строительство.

В качестве самозанятых в регионе зарегистрировано 125,8 тыс. женщин. Чаще всего они работают в сфере красоты, занимаются пошивом одежды, оказывают репетиторские услуги и сдают жилье в аренду. Они заплатили 600 млн руб. налогов — это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.