Начальника отдела ГИБДД в Нефтеюганске обвинили в получении взятки

В отношении начальника РЭО ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганску возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — он обвиняется в получении взятки, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Как считает следствие, с мая прошлого года по январь начальник незаконно получил более 150 тыс. руб. Взятку ему передал житель Югры за совершение незаконных действий при регистрации транспорта.

Обвиняемого заключили под стражу по решению Ханты-Мансийского районного суда.

