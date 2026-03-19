Чайковская дума увеличила выплаты за содействие в привлечении контрактников на СВО

В Чайковском увеличили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», депутаты местной думы увеличили размер выплаты со 100 до 150 тыс. руб. Такая сумма будут выплачиваться за каждого привлеченного гражданина РФ из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в военном комиссариате Чайковского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа.