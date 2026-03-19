На Камчатке появилось первое в России «Село воинской доблести»

Селу Седанка Тигильского муниципального округа Камчатского края присвоено звание «Село воинской доблести», сообщили «Ъ» в правительстве Камчатки.

«Седанка вошла в историю как первый населенный пункт в Российской Федерации, удостоенный такого высокого статуса за заслуги в специальной военной операции»,— рассказали в краевом правительстве. В боевых действиях на Украине участвовал или продолжает участвовать примерно каждый третий мужчина трудоспособного возраста, проживавший в селе.

Село расположено в северо-западной части Камчатки, на реке Напана, в 519 км от Петропавловска-Камчатского. Поселение было основано в 1950-е годы. По данным на 2021 год, в Седанке проживало 475 человек. Большая часть населения представлена коряками — коренными малочисленными народами Севера.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский