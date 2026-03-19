В Севастополе после налета БПЛА загорелись промышленное здание и два жилых дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили над городом 14 беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА загорелись промышленное здание и два жилых дома.

Как уточнил господин Развожаев, пожар начался в промышленном здании в районе Фиолентовского шоссе. В районе парка Победы загорелась крыша здания апартаментов. В районе Фиолента пожар начался в частном доме.

По предварительным данным, пострадавших нет. Предупреждение об угрозе атаки БПЛА отменено.