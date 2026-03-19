США исключили из санкций в отношении России три физлица и три компании

Министерство финансов США исключило из списков санкций в отношении России три физлица и три юрлица. Данные опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ограничения сняты с Евгении Тюриковой, которая руководила подразделением Private Banking в Сбербанке. Из списков также исключены Борис Воронцов, который работал в одной из российских госкорпораций, а также гражданин Турции Туркен Берк.

Кроме того, санкции сняты с трех организаций: базирующейся в ОАЭ нефтегазовой компании Futuris FZE, турецкого производителя лифтового оборудования BSB Group, а также с турецкой полиграфической компании Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, которой руководит Туркен Берк.