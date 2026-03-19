«Салават Юлаев» в пятый раз в сезоне обыграл «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашнем льду «Уфа-Арены» обыграл команду «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 3:0. Это пятая победа уфимцев над нижнекамцами в нынешнем регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

Всего голы «Салават Юлаев» вчера забил до середины матча. В первом периоде заброшенными шайбами дважды отличился 24-летний нападающий Данил Алалыкин — сначала с передач Евгения Кулика и Александра Жаровского, а потом с паса Егора Сучкова.

На девятой минуте второго периода окончательный счет во встрече установил канадец Шелдон Ремпал, ему ассистировали Ярослав Цулыгин и Владимир Бутузов. Ремпал забивает третью игру подряд, всего в текущем сезоне у него уже 46 очков (15 шайб и 31 голевая передача) в 38 матчах.

Для 23-летнего вратаря «Салавата Юлаева» нынешняя игра стала третьей в чемпионате без пропущенных голов.

После 67 игр в «регулярке» уфимская команда с 76 очками занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. Несмотря на то, что клубу предстоит домашняя встреча с «Сочи», положение «юлаевцев» не изменится — подопечные Виктора Козлова в 1/8 финала Кубка Гагарина встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом», который заканчивает чемпионат на четвертой строчке.

У «Нефтехимика» 69 очков в 67 играх. Татарстанская команда занимает седьмое место в Восточной конференции, ее соперником в матчах плей-офф будет омский «Авангард».

Идэль Гумеров