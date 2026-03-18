Шестерых липчан осудили в Саратове за хищение 13 млн рублей при отлове собак

В Саратове вынесен приговор шестерым жителям Липецкой области. Они признаны виновными в мошенничестве при исполнении контрактов на отлов бродячих собак (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в неправомерном обороте электронных средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Среди осужденных — индивидуальный предприниматель и пятеро сотрудников коммерческой фирмы, сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Согласно в релизу, в 2022–2023 годах районные администрации Саратова заключили контракты с фирмой и предпринимателем на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Руководила этой деятельностью, по версии следствия, 47-летняя жительница Липецкой области.

Согласно ЕИС «Закупки», с мая 2022-го по август 2023 года администрации Ленинского, Волжского, Кировского, Фрунзенского, Октябрьского, Заводского и Гагаринского районов заключили 17 контрактов на общую сумму около 35,4 млн руб. с ООО «Ристэмстрой-Л», ИП Татьяной Двуреченской и ИП Денисом Рудневым. Все юрлица зарегистрированы в Липецкой области. По данным ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в мае 2025 года, Татьяна Двуреченская закрыла ИП в марте 2024-го, а Денис Руднев — в марте 2025 года. В картотеке судов общей юрисдикции значится более 30 гражданских дел, в которых участвовал «Ристэмстрой-Л», о возмещении ущерба.

Подрядчики предоставляли заказчикам недостоверные отчеты, завышая реальные объемы выполненных работ. Таким образом из бюджета похищено более 13 млн руб. Из-за некачественного выполнения контрактов число бездомных собак в Саратове выросло, участились случаи нападений на людей, отмечают в ведомстве.

Также выяснилось, что один из осужденных предпринимателей передал реквизиты своего счета сообщнице для проведения платежей по контрактам. Схему вскрыли сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Потерпевшими по делу проходят 69 жителей Саратова, пострадавших от укусов животных. Из них 62 — несовершеннолетние. Материальный ущерб администрации города оценен в ту же сумму — свыше 13 млн руб.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Пятерых сотрудников компании приговорили к срокам от одного года до полутора лет лишения свободы аналогичного режима.

В отношении жительницы Липецкой области, которую следствие считает организатором схемы, уголовное дело выделено в отдельное производство. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, оказании услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей, а также в неправомерном обороте средств платежа (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Расследование этого дела находится на финальной стадии.

Нина Шевченко