Нуждающихся переводят на соцконтракт
В Нижегородской области меняется система государственной социальной помощи
Губернатор внес в заксобрание Нижегородской области законопроект о социальных контрактах с малоимущими нижегородцами, который заменит прежнюю систему социальной помощи в регионе. Помимо бедных семей и инвалидов акцент в новом законе сделан на социальной поддержке участников СВО, которые завершили военную службу. Они смогут получить пособия по безработице и выплаты на открытие своего дела или ведение подсобного хозяйства. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Комитет по социальным вопросам также отклонил две инициативы фракции КПРФ об освобождении нижегородских семей от платы за детсады и бесплатное школьное питание для учеников в малых городах и поселках Нижегородской области. Дефицитный бюджет, по мнению чиновников, не готов компенсировать предложенные коммунистами льготы.
Комитет нижегородского заксобрания по социальным вопросам рассмотрел внесенный губернатором законопроект «О государственной социальной помощи на основе социального контракта…». Вместе с его принятием в региональном законодательстве будут упразднены 14 законов и положений законов. Как пояснил нижегородский министр соцразвития Игорь Седых, поэтапно меняется вся прежняя система адресной господдержки малоимущих и других категорий граждан, существовавшая с 2004 года. Пока идет переходный период по выплате различных пособий, которые назначаются по старому законодательству, но уже дополнены получатели социальной помощи.
С начала 2026 года социальную поддержку от бюджета могут получать участники СВО и члены их семей. Причем ветеранам боевых действий для выплат не потребуется подтверждать критерий нуждаемости в виде среднедушевого дохода семьи за последние три месяца.
«Помощь может оказываться либо самому ветерану боевых действий, если он уволен с военной службы, признан безработным, либо участнику СВО, признанному инвалидом 1–2 групп. Также при заключении социального контракта на оказание единовременной помощи учитывается заключение от фонда "Защитники Отечества". Мы работаем с ними в связке и такие контракты уже выдаем», — пояснил министр Седых.
По его словам, в регионе ежегодно уменьшалось количество граждан из льготных категорий, которые обращались за единовременной выплатой либо ежемесячным пособием. С 2022 года количество заявок уменьшилось втрое.
При этом социальные контракты для малоимущих более лояльны: если раньше для назначения пособий существовал критерий дохода в 50% от прожиточного минимума, то теперь 100%. «Суммы там (в старой системе соцпомощи.— «Ъ») были небольшие: 500 руб. ежемесячно на семью и 300 руб. на каждого нетрудоспособного члена семьи. В социальном контракте выплаты гораздо серьезнее. Если участник СВО заключает его как самозанятый или ИП, это 350 тыс. руб. на развитие своего дела. Для ведения личного подсобного хозяйства — 200 тыс. руб. Если мы говорим о трудоустройстве, то в первый месяц выплачивается величина прожиточного минимума в 19,4 тыс. руб., а после того, как он нашел работу, еще в течение трех месяцев платится эта же сумма», — отметил Игорь Седых. Для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, до шести месяцев может быть назначена выплата 19,4 тыс. руб.
Депутат Дмитрий Бедняков предложил четче сформулировать законодательное понятие «трудная жизненная ситуация» — в каких случаях человек не может сам преодолеть обстоятельства своей жизни. Но случившиеся несчастья с нижегородцами могут быть настолько различны и многогранны, что в министерстве предложили доверять комиссиям, которые оценивают каждую жизненную ситуацию заявителя с учетом совокупных доходов его семьи. Законопроект также вводит такое понятие, как «программа социальной адаптации».
Комитет заксобрания рекомендовал депутатам принять в первом чтении новый закон о государственной социальной помощи на пленарном заседании 26 марта.
В продолжение социальной тематики фракция КПРФ внесла две законодательные инициативы. В первой коммунисты предложили освободить все нижегородские семьи от родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Сейчас льготы в размере 50% от стоимости платы за детсад получают семьи малоимущих, с детьми-инвалидами и другие категории. По мнению депутатов заксобрания от КПРФ, освобождение всех родителей от платы за детсад обоснованно в условиях «серьезного ухудшения экономической ситуации в стране и угрозы роста безработицы».
По прогнозам коммунистов, бюджету Нижегородской области с 2027 года такая господдержка обойдется в 1,044 млрд руб. Эти деньги фракция предложила изыскать в бюджете, сократив расходы на автономные некоммерческие организации областного правительства, работающие в сфере культуры и спорта, и «дублирующие функции министерств».
Губернатор этот законопроект в условиях дефицита областного бюджета не поддержал, министр нижегородского образования Михаил Пучков назвал расчеты фракции КПРФ некорректными, а инициативу — преждевременной.
В результате депутаты комитета по соцвопросам большинством голосов отклонили ее. Такая же судьба постигла и второй законопроект коммунистов, предлагавший наделить бесплатным горячим питанием школьников, обучающихся в средних школах нижегородских городов и поселков численностью до 50 тыс. жителей. Размер дополнительных расходов областного бюджета на бесплатное питание в 447,8 млн руб. в текущем году министр Пучков также назвал неправильным, отметив, что эти расходы не учитывают «продленку» в школах.