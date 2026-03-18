Нуждающихся переводят на соцконтракт

Губернатор внес в заксобрание Нижегородской области законопроект о социальных контрактах с малоимущими нижегородцами, который заменит прежнюю систему социальной помощи в регионе. Помимо бедных семей и инвалидов акцент в новом законе сделан на социальной поддержке участников СВО, которые завершили военную службу. Они смогут получить пособия по безработице и выплаты на открытие своего дела или ведение подсобного хозяйства. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Комитет по социальным вопросам также отклонил две инициативы фракции КПРФ об освобождении нижегородских семей от платы за детсады и бесплатное школьное питание для учеников в малых городах и поселках Нижегородской области. Дефицитный бюджет, по мнению чиновников, не готов компенсировать предложенные коммунистами льготы.

После увольнения со службы участники СВО также могут рассчитывать на социальную помощь от бюджета

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет нижегородского заксобрания по социальным вопросам рассмотрел внесенный губернатором законопроект «О государственной социальной помощи на основе социального контракта…». Вместе с его принятием в региональном законодательстве будут упразднены 14 законов и положений законов. Как пояснил нижегородский министр соцразвития Игорь Седых, поэтапно меняется вся прежняя система адресной господдержки малоимущих и других категорий граждан, существовавшая с 2004 года. Пока идет переходный период по выплате различных пособий, которые назначаются по старому законодательству, но уже дополнены получатели социальной помощи.

С начала 2026 года социальную поддержку от бюджета могут получать участники СВО и члены их семей. Причем ветеранам боевых действий для выплат не потребуется подтверждать критерий нуждаемости в виде среднедушевого дохода семьи за последние три месяца.

«Помощь может оказываться либо самому ветерану боевых действий, если он уволен с военной службы, признан безработным, либо участнику СВО, признанному инвалидом 1–2 групп. Также при заключении социального контракта на оказание единовременной помощи учитывается заключение от фонда "Защитники Отечества". Мы работаем с ними в связке и такие контракты уже выдаем», — пояснил министр Седых.

По его словам, в регионе ежегодно уменьшалось количество граждан из льготных категорий, которые обращались за единовременной выплатой либо ежемесячным пособием. С 2022 года количество заявок уменьшилось втрое.

При этом социальные контракты для малоимущих более лояльны: если раньше для назначения пособий существовал критерий дохода в 50% от прожиточного минимума, то теперь 100%. «Суммы там (в старой системе соцпомощи.— «Ъ») были небольшие: 500 руб. ежемесячно на семью и 300 руб. на каждого нетрудоспособного члена семьи. В социальном контракте выплаты гораздо серьезнее. Если участник СВО заключает его как самозанятый или ИП, это 350 тыс. руб. на развитие своего дела. Для ведения личного подсобного хозяйства — 200 тыс. руб. Если мы говорим о трудоустройстве, то в первый месяц выплачивается величина прожиточного минимума в 19,4 тыс. руб., а после того, как он нашел работу, еще в течение трех месяцев платится эта же сумма», — отметил Игорь Седых. Для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, до шести месяцев может быть назначена выплата 19,4 тыс. руб.

Депутат Дмитрий Бедняков предложил четче сформулировать законодательное понятие «трудная жизненная ситуация» — в каких случаях человек не может сам преодолеть обстоятельства своей жизни. Но случившиеся несчастья с нижегородцами могут быть настолько различны и многогранны, что в министерстве предложили доверять комиссиям, которые оценивают каждую жизненную ситуацию заявителя с учетом совокупных доходов его семьи. Законопроект также вводит такое понятие, как «программа социальной адаптации».

Комитет заксобрания рекомендовал депутатам принять в первом чтении новый закон о государственной социальной помощи на пленарном заседании 26 марта.

В продолжение социальной тематики фракция КПРФ внесла две законодательные инициативы. В первой коммунисты предложили освободить все нижегородские семьи от родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Сейчас льготы в размере 50% от стоимости платы за детсад получают семьи малоимущих, с детьми-инвалидами и другие категории. По мнению депутатов заксобрания от КПРФ, освобождение всех родителей от платы за детсад обоснованно в условиях «серьезного ухудшения экономической ситуации в стране и угрозы роста безработицы».

По прогнозам коммунистов, бюджету Нижегородской области с 2027 года такая господдержка обойдется в 1,044 млрд руб. Эти деньги фракция предложила изыскать в бюджете, сократив расходы на автономные некоммерческие организации областного правительства, работающие в сфере культуры и спорта, и «дублирующие функции министерств».

Губернатор этот законопроект в условиях дефицита областного бюджета не поддержал, министр нижегородского образования Михаил Пучков назвал расчеты фракции КПРФ некорректными, а инициативу — преждевременной.

В результате депутаты комитета по соцвопросам большинством голосов отклонили ее. Такая же судьба постигла и второй законопроект коммунистов, предлагавший наделить бесплатным горячим питанием школьников, обучающихся в средних школах нижегородских городов и поселков численностью до 50 тыс. жителей. Размер дополнительных расходов областного бюджета на бесплатное питание в 447,8 млн руб. в текущем году министр Пучков также назвал неправильным, отметив, что эти расходы не учитывают «продленку» в школах.

Иван Сергеев