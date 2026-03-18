«Хохлома будет в Ницце»

Нижегородская область законодательно закрепит работу с россиянами за рубежом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин предложил узаконить на региональном уровне поддержку соотечественников, которые проживают за рубежом. В заксобрание Нижегородской области внесен соответствующий проект закона, который закрепляет деятельность областной власти в этом направлении. Он предполагает методическую и организационную помощь, правовое сопровождение, развитие связей, поддержку русского языка и культуры, а таже развитие культурных центров, просветительских организаций, библиотек, архивов, музеев, театров и творческих объединений за границей.

Соотечественникам будет предложена помощь в обучении и повышении квалификации в нижегородских образовательных организациях, также предполагается сотрудничество с национально-культурными автономиями россиян за рубежом, следует из законопроекта.

Правительство Нижегородской области работает с соотечественниками за рубежом с 2018 года, за восемь лет власти провели 785 различных мероприятий в 98 странах.

Как рассказала министр международных связей региона Ольга Гусева, ключевым направлением этой работы является поддержка русского языка за границей. Нижегородские чиновники совместно с Россотрудничеством и МИД РФ организуют курсы повышения квалификации для педагогов. Обучение проводится для преподавателей русского языка, которые работают в Армении, Азербайджане, Сербии и других странах, и фактически продвигают язык, русскую культуру, литературу и другие ценности, рассказала госпожа Гусева. Таким учителям оплачивают билеты в Россию, в нижегородских вузах они проходят двухнедельные курсы, после которых преподают язык дома.

Для молодежи и взрослых соотечественников российские власти устраивают тематические конкурсы. Например, в Египте дети, которые никогда не были в России, основали киножурнал «Мандарин» и рассказывают в нем о русских традициях, событиях и культуре. За это они получили призы от России. В 2025 году областное правительство устроило конкурс рисунков, посвященных Нижнему Новгороду, в котором участвовали взрослые и дети. Они рисовали город, где никогда не были, по фотографиям. Ольга Гусева насчитала 200 участников из 12 стран, несколько победителей выиграли поездку в Нижегородскую область.

Отдельный закон понадобился, чтобы придать работе с соотечественниками за рубежом «статус и весомость», а также привлечь к этому муниципалитеты и депутатов, пояснила Ольга Гусева.

Во время иностранных визитов чиновники и депутаты обязательно должны встречаться с соотечественниками, чтобы они поняли, что «на родине их любят и ждут».

Муниципалитеты, по сути, также включаются в международную дипломатию, однако законных оснований сотрудничать с соотечественниками у них сейчас нет. У городов есть сложности с поиском побратимских связей, они просят министерство помочь наладить их. Пока у нижегородских муниципалитетов 85 городов-побратимов, этот список власти обещают расширить.

Проект закона не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета, власть справляется за счет текущих расходов на международные связи. При этом правительство Москвы ежегодно тратит на эти цели 500 млн руб., а власти Свердловской области — 6 млн руб., отметили в областном министерстве. Нижегородская область тратит на обучение зарубежных педагогов около 3,8–5 млн в год.

В областном министерстве надеются, что соотечественники, которые никогда не были в России, впоследствии захотят переехать на родину своих родителей.

«Они должны являться нашими послами за рубежом. После визита в Россию они рассказывают, что происходит в стране, привозят сюда детей»,— подытожила Ольга Гусева.

Комитет одобрил проект закона в первом чтении, заксобрание рассмотрит его на заседании 26 марта. Связи с соотечественниками за рубежом депутат Антон Ананьин назвал «значимым фундаментом нашего будущего». «Важно, чтобы за рубежом понимали, что такое русская литература, балет, искусство. С каждым годом понимающих Россию все больше. В 2022 году была растерянность, в 2023 году процент поддерживающих Россию увеличился, а сейчас их подавляющее большинство, в том числе самих иностранцев»,— сообщил депутат, добавив, что нижегородская культура самобытна и «хохлома обязательно будет в первых магазинах Ниццы».

Поддержка соотечественников за рубежом не должна распространяться на тех, кто «занимается дискредитацией Вооруженных Сил РФ», отметил член областной общественной палаты Андрей Колин. В проекте закона подобной нормы нет, однако она и не требуется, уверены в правительстве. Ольга Гусева подчеркнула, что региональные власти работают с пророссийски настроенными соотечественниками и активными участниками русских центров за рубежом, а полномочий разделять людей по их убеждениям у министерства нет.

Владимир Зубарев