Ульяновские власти опровергли сообщения об ударе ВСУ по заводу «Авиастар»

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области опроверг сообщения об ударе ВСУ по филиалу ПАО «Ил» «Авиастар» в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба ЦУР в Telegram-канале. По ее данным, ложные сообщения распространили украинские ресурсы.

В ЦУР написали, что украинские Telegram-каналы со ссылкой на Генштаб Украины писали об ударах по климатическому укрытию и местам стоянки самолетов. На филиале якобы были повреждены самолеты. «Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме. Попаданий вражеских БПЛА по объектам производства не зафиксировано»,— сообщила пресс-служба.

ЦУР призвало жителей Ульяновской области не поддаваться панике и проверять «любую подозрительную информацию». «Авиастар» — крупнейший российский авиастроительный завод, расположенный в Ульяновске.