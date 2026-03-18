Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ульяновские власти опровергли сообщения об ударе ВСУ по заводу «Авиастар»

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области опроверг сообщения об ударе ВСУ по филиалу ПАО «Ил» «Авиастар» в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба ЦУР в Telegram-канале. По ее данным, ложные сообщения распространили украинские ресурсы.

В ЦУР написали, что украинские Telegram-каналы со ссылкой на Генштаб Украины писали об ударах по климатическому укрытию и местам стоянки самолетов. На филиале якобы были повреждены самолеты. «Данная информация не соответствует действительности. Предприятие работает в штатном режиме. Попаданий вражеских БПЛА по объектам производства не зафиксировано»,— сообщила пресс-служба.

ЦУР призвало жителей Ульяновской области не поддаваться панике и проверять «любую подозрительную информацию». «Авиастар» — крупнейший российский авиастроительный завод, расположенный в Ульяновске.

