Платежная дезинформация

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Пермском крае расследуется уголовное дело о хищении выплат для участников СВО. Обвиняемыми в мошенничестве проходят семь человек, в том числе экс-боец ЧВК «Вагнер» и активист фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк. По версии следствия, обвиняемые уговаривали заключать контракты с Минобороны лиц, ведущих асоциальный образ жизни. За 1 млн руб. им обещали службу в небоевых подразделениях. В итоге все оказались в штурмовых порядках, часть из заключивших контракт погибли или пропали без вести, часть боевых выплат также была похищена. Все фигуранты вину категорически отрицают.



Апелляционная инстанция удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Червяка, бывшего бойца ЧВК «Вагнер» и активиста фонда «Добровольцы Донбасса». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении участников СВО. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», всего в качестве обвиняемых по нему были привлечены семь человек. Изначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после кражи денег с банковской карты у одного из участников боевых действий. Сейчас сотрудники МВД считают, что в регионе действовала отлаженная схема мошенничества.

По версии следствия, в 2024–2025 годах фигуранты подыскивали преимущественно в сельских территориях лиц, которые вели маргинальный образ жизни, а также страдали алкогольной зависимостью и даже психическими заболеваниями. Их убеждали заключить контракты с Минобороны, обещая, что они не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях. Источники утверждают, что за перечисление 1 млн руб. от полученных выплат контрактникам обещали пристроить их в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются непосредственно боевой работой.

Для заключения контрактов их отправляли в соседние с Прикамьем регионы, где власти выплачивают единовременные выплаты за поступление на службу в большем размере. Кроме того, часть контрактников разрешили фигурантам сделать копии их банковских карт, с которых те позже снимали деньги. В настоящее время, по версии следствия, установлено более 19 подобных случаев. В итоге все заключившие контракт были отправлены в штурмовые подразделения. Некоторые из них получили ранения, некоторые пропали без вести и погибли. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Пока что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, в том числе в крупном размере, а некоторым из них еще и в принуждении к даче ложных показаний.

Стоит отметить, что уголовные дела, связанные с похожими схемами, расследуются и в других регионах. Так, в марте этого года стало известно о семи гражданах в Кирове, часть из которых являются этническими цыганами. По версии следствия, фигуранты находили маргинальных граждан и убеждали их подписывать контракты. Основной части выплат за их заключение, а также денежного довольствия потерпевшие не видели. Полученные средства по доверенностям получали предполагаемые члены организованной преступной группы, а также женщины, которые вступали с военнослужащими в фиктивные браки. Контракты с ними также заключались в регионах, где участникам СВО были положены наиболее внушительные выплаты.

Еще одно дело расследуется в Санкт-Петербурге. Осенью прошлого года стало известно о задержании четырех человек по подозрению в мошенничестве. Как считает следствие, они подыскивали людей, которым по различным основаниям было отказано в заключении контрактов с Минобороны. На основании фиктивных документов с ними организовывалось заключение контрактов.

В Перми очередной активный этап расследования дела начался в марте этого года. 11 марта силовики задержали Василия Червяка, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», а сейчас общественного активиста. Вместе с ним был задержан Артем Васильев. Господин Васильев завербовался в частную военную компанию, когда отбывал наказание в колонии. Вагнеровец проявил себя в боях за Бахмут, за что был награжден медалью, после окончания срока действия контракта проживал в Перми и занимался общественной деятельностью. В частности, он является активистом благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», который занимается помощью бойцам СВО, а также ветеранам боевых действий. В разных источниках Василий Червяк упоминается как вице-президент и исполняющий обязанности президента организации.

На минувшей неделе следствие обратилось в Свердловский райсуд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге оба были отправлены под домашний арест. С этим решением не согласилась прокуратура, позицию которой поддержал Пермский краевой суд. Обвиняемые Червяк и Васильев отправлены в СИЗО до 11 мая. По данным «Ъ-Прикамье», они, как и еще пять заключенных под стражу обвиняемых, вину категорически отрицают.

Дмитрий Астахов