Платежная дезинформация
Активист благотворительного фонда стал фигурантом дела об обмане участников СВО
Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Пермском крае расследуется уголовное дело о хищении выплат для участников СВО. Обвиняемыми в мошенничестве проходят семь человек, в том числе экс-боец ЧВК «Вагнер» и активист фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк. По версии следствия, обвиняемые уговаривали заключать контракты с Минобороны лиц, ведущих асоциальный образ жизни. За 1 млн руб. им обещали службу в небоевых подразделениях. В итоге все оказались в штурмовых порядках, часть из заключивших контракт погибли или пропали без вести, часть боевых выплат также была похищена. Все фигуранты вину категорически отрицают.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Апелляционная инстанция удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Червяка, бывшего бойца ЧВК «Вагнер» и активиста фонда «Добровольцы Донбасса». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении участников СВО. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», всего в качестве обвиняемых по нему были привлечены семь человек. Изначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после кражи денег с банковской карты у одного из участников боевых действий. Сейчас сотрудники МВД считают, что в регионе действовала отлаженная схема мошенничества.
По версии следствия, в 2024–2025 годах фигуранты подыскивали преимущественно в сельских территориях лиц, которые вели маргинальный образ жизни, а также страдали алкогольной зависимостью и даже психическими заболеваниями. Их убеждали заключить контракты с Минобороны, обещая, что они не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях. Источники утверждают, что за перечисление 1 млн руб. от полученных выплат контрактникам обещали пристроить их в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются непосредственно боевой работой.
Для заключения контрактов их отправляли в соседние с Прикамьем регионы, где власти выплачивают единовременные выплаты за поступление на службу в большем размере. Кроме того, часть контрактников разрешили фигурантам сделать копии их банковских карт, с которых те позже снимали деньги. В настоящее время, по версии следствия, установлено более 19 подобных случаев. В итоге все заключившие контракт были отправлены в штурмовые подразделения. Некоторые из них получили ранения, некоторые пропали без вести и погибли. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Пока что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, в том числе в крупном размере, а некоторым из них еще и в принуждении к даче ложных показаний.
Стоит отметить, что уголовные дела, связанные с похожими схемами, расследуются и в других регионах. Так, в марте этого года стало известно о семи гражданах в Кирове, часть из которых являются этническими цыганами. По версии следствия, фигуранты находили маргинальных граждан и убеждали их подписывать контракты. Основной части выплат за их заключение, а также денежного довольствия потерпевшие не видели. Полученные средства по доверенностям получали предполагаемые члены организованной преступной группы, а также женщины, которые вступали с военнослужащими в фиктивные браки. Контракты с ними также заключались в регионах, где участникам СВО были положены наиболее внушительные выплаты.
Еще одно дело расследуется в Санкт-Петербурге. Осенью прошлого года стало известно о задержании четырех человек по подозрению в мошенничестве. Как считает следствие, они подыскивали людей, которым по различным основаниям было отказано в заключении контрактов с Минобороны. На основании фиктивных документов с ними организовывалось заключение контрактов.
В Перми очередной активный этап расследования дела начался в марте этого года. 11 марта силовики задержали Василия Червяка, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», а сейчас общественного активиста. Вместе с ним был задержан Артем Васильев. Господин Васильев завербовался в частную военную компанию, когда отбывал наказание в колонии. Вагнеровец проявил себя в боях за Бахмут, за что был награжден медалью, после окончания срока действия контракта проживал в Перми и занимался общественной деятельностью. В частности, он является активистом благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», который занимается помощью бойцам СВО, а также ветеранам боевых действий. В разных источниках Василий Червяк упоминается как вице-президент и исполняющий обязанности президента организации.
На минувшей неделе следствие обратилось в Свердловский райсуд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге оба были отправлены под домашний арест. С этим решением не согласилась прокуратура, позицию которой поддержал Пермский краевой суд. Обвиняемые Червяк и Васильев отправлены в СИЗО до 11 мая. По данным «Ъ-Прикамье», они, как и еще пять заключенных под стражу обвиняемых, вину категорически отрицают.