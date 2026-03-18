Правительство Пермского края решило доработать действующий с 1 марта региональный закон о полном запрете продажи вейпов. По информации главы краевого минпромторга Алексея Чибисова, предприниматели находят способы «обойти» его и продолжить розничную торговлю. При этом, по данным министра, в большинстве сетевых магазинов продажа электронных сигарет уже прекращена. По словам пермского бизнес-омбудсмена Павла Новоселова, массовых жалоб владельцев вейп-шопов ему не поступало. Юристы считают, что абсолютного запрета на продажу в одном регионе РФ добиться невозможно. В то же время федеральный тренд свидетельствует об ужесточении подхода к продаже вейпов.



О намерении разработать поправки к региональному закону о запрете продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции сообщил вчера зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов. В ходе профильного заседания регионального парламента господин Чибисов рассказал, что пермские предприниматели пытаются «придумать схемы по обходу закона». В частности, владельцы киосков маркируют жидкости для устройств как «пищевые добавки» и таким образом продолжают их продажу. В связи с этим министерство планирует разработать поправки, которые исключат неисполнение закона. «С теми, кто изменяет маркировку продукции, бороться значительно проще, так как по сути это торговля в неустановленном месте. Пищевыми продуктами можно торговать только в продовольственных местах, к которым есть определенные требования. В поправках мы планируем ориентироваться на правоприменительную практику Республики Дагестан, где также предложено ужесточить ограничения по продаже вейпов»,— пояснил глава краевого минпромторга. Конкретных мер он не назвал, уточнив, что поправки в действующий закон министерство планирует внести до конца весенней сессии краевого заксобрания.

Алексей Чибисов отметил также, что «в подавляющем большинстве» сетевых магазинов продажа вейпов и их комплектующих уже прекращена. «В целом люди, пользующиеся этими устройствами, подтверждают, что купить их в регионе стало крайне сложно»,— подчеркнул он. Сегодня, согласно данным 2ГИС, в Пермском крае действует 514 точек продажи электронных сигарет.

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Контролируют региональный запрет органы местного самоуправления. Им даны полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы: для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. С 1 марта 2024 года в Прикамье также действует закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в региональных торговых павильонах. Кроме того, им предусматривается ограничение рекламы этих продуктов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов сообщил, что массовых обращений предпринимателей, занимающихся продажей никотинсодержащей продукции, ему не поступало. Господин Новоселов не исключил возможность возникновения нелегального рынка сбыта электронных устройств для курения, однако принятый в регионе закон и будущие поправки поспособствуют минимизации сбыта.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что полного запрета на продажу вейпов на уровне одного региона достичь не получится. Однако возможно создание такого режима, при котором легальный оборот в субъекте будет минимален. При этом попытки его обхода, в частности ложная маркировка товара или интернет-продажи, будут трактоваться как нарушение федерального законодательства и положений КоАП. По словам юриста, предприниматели могут оспорить региональный закон в суде общей юрисдикции и Конституционном суде. «Аргументом может стать то, что федеральный закон уже отрегулировал оборот никотинсодержащей продукции, оставив возможность легальной розницы. Поэтому тотальный региональный запрет, например, без учета лицензирования и дополнительных требований к контролю возраста покупателя, выходит за пределы „необходимой меры“ и носит характер чрезмерной, дискриминационной нагрузки на этот сектор бизнеса»,— объясняет эксперт.

По мнению господина Денисова, с учетом текущей тенденции регулирования и социального контекста шансы на полную отмену запрета невелики: «Более реалистичен вариант частичной корректировки, то есть уточнение перечня запрещенных товаров, исключение „пограничных“ категорий, переходные периоды или смягчение санкций».

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко отмечает, что шанс на полную отмену закона низкий из-за федерального тренда на ужесточение. «Реальнее — корректировки, то есть переходные периоды и уточнения. Бизнесу стоит перепрофилировать ассортимент, суды будут тянуться месяцами»,— подчеркнул юрист.

Анастасия Леонтьева