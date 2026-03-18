«Молот» занял девятое место в чемпионате ВХЛ

В заключительном матче в регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» на своем льду обыграл челябинский «Челмет». Итог встречи 4:1. Все решилось за четыре минуты до финальной сирены, когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и Даниил Лапин поставил победную точку. Так же в составе пермской команды отличились в этой игре Дмитрий Ябелов, Михаил Казаков и Павел Щербаков. По итогам турнира «Молот» занял в регулярном чемпионате ВХЛ девятое место. На момент написания материала соперником по матчам на выбывание скорее всего становится ХК «Горняк», представляющий Свердловскую область.