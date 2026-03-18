Бенефициара белгородских компаний заподозрили в новой попытке хищения 119 млн

УФСБ России по Белгородской области выявило дополнительный эпизод противоправной деятельности бенефициара коммерческих организаций, причастного к хищению бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Виталии Чехунове, связанном с компаниями ООО «Даля» и ООО «Альянс».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант пытался похитить более 119 млн руб., предоставив ложные документы о стоимости работ и затратах на строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС «Юго-Западный район» Белгорода. Проект реализовывался в рамках госпрограммы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». В отношении Чехунова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, до двух лет ограничения свободы). Бенефециарных связей между господином Чехуновым и юрлицами найти не удалось.

Ранее, в 2025 году, на основании материалов УФСБ в отношении предпринимателя и ряда руководителей подконтрольных ему организаций уже было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь шла о возможном хищении более 329 млн руб., выделенных на строительство тех же объектов в рамках нацпроекта. Организатор преступной деятельности взят под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Алина Морозова, Ульяна Ларионова