Самарцы стали чаще открывать вклады на срок до шести месяцев

Жители Самарской области стали чаще открывать вклады на срок до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По оценке банка, общерыночный объем пассивов в феврале увеличился на 2% (+1,3 трлн руб.), что почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года. Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн руб. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений в России превысил 62,5 трлн руб., прибавив 2% (+1,2 трлн руб.). 

В Самарской области ВТБ в феврале 2026 года увеличил объем пассивов на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя их до 188 млрд руб. Жители региона преимущественно открывают вклады на срок три-шесть месяцев. При этом заметно растет интерес к более длительным продуктам: население стремится зафиксировать текущую ставку на продолжительный период. С начала года востребованность депозитов сроком до полугода выросла на 10%.

Евгений Чернов