Выше знамя российского спора!
На совещании у Владимира Путина высказано мнение, что российские спортивные чиновники побеждают международных
18 марта президент России Владимир Путин встретился с членами правительства и обсудил победы паралимпийцев в Италии и общую победу в деле возвращения Крыма в родную гавань. Главе Крыма Сергею Аксенову при этом оказалось достаточно, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
Глава Крыма Сергей Аксенов не подвел президента, как и весь народ Крыма
Магистральной темой встречи с членами правительства РФ была 12-я годовщина воссоединения с Крымом.
— Выбор неизменен и незыблем,— говорил Владимир Путин, чтобы выбор был еще более, значит, незыблем.— Он продиктован судьбой нашего Отечества. Он стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа.
Сам Владимир Путин автоматически становится, таким образом, одним из важнейших и определяющих правителей в истории России, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа.
Позже на совещании по видео-конференц-связи выступал глава Крыма Сергей Аксенов, который исчерпывающе высказался про ту же сплоченность:
— Крыму за 12 лет никто не отказывал — никогда, ни по одному вопросу! Гражданам Российской Федерации огромное спасибо за моральную и физическую поддержку, всегда получаем помощь, в этом черпаем свои силы!
Но он еще не все сказал:
— Хочу сказать, что перед каждым таким эфиром мне крымчане всегда пишут на мою страницу, пишут и передают обращение о том, что вас любят, уважают, ценят то, что вы лично занимаетесь большинством проблем в Республике Крым и решение этих проблем держите под своим контролем! Вот ваша помощь неоценима в этой ситуации! Мы хотим заверить вас, что под вашим руководством все блокады прорвем совместно!
Что ж, Сергей Аксенов на том стоит.
— Мы всегда с вами, в любой ситуации! — продолжал он.— Уверен, что крымчане вас не подведут и благодарны за эти 12 лет возвращения на историческую родину! Вам всем, нашей стране большой поклон в ноги только можно сказать! Спасибо, что вы в 2014 году приняли решение, спасли нам жизнь, сохранили Крым и развиваете его таким, каким он есть! С праздником тоже всех, с 12-летием!
— Сергей Валерьевич,— произнес президент,— мы с вами вчера разговаривали, и я просил передать самые теплые слова благодарности и поздравления всем тем людям, которые в 2014 году вместе с вами и в значительной степени под вашим руководством участвовали в событиях 12-летней давности, в дни «крымской весны». Вы это сделали?
Владимир Путин спросил это с таким нажимом, словно у него были какие-то сомнения в этом.
— Огромным...— даже задохнулся от желания доложить Сергей Аксенов.— Докладываю: с утра всем все передал, то есть полностью все доложился! Поэтому спасибо огромное! Поднимали рюмку не один раз за вас все эти дни! Спасибо вам огромное за то, что вы есть в нашей жизни!
Тут, кажется, выяснилось, какие были сомнения.
— Пора бы прекратить,— и Владимир Путин характерно щелкнул пальцем по горлу.— Достаточно.
— Не в рабочее время все делалось! — воскликнул Сергей Аксенов.
Обижаете, было написано у него на лице.
Этот эпизод был в конце заседания. А пока Владимир Путин обратил внимание собравшихся на ВКС:
— Сегодня у нас на прямой связи ряд новых, успешно реализованных проектов в Крыму и Севастополе.
Одним из символов сплоченности отныне является ледовый каток «Севастополь» в Севастополе. Он получился большой, 10 тыс. м, его отовсюду хорошо видно, и только это немного тревожит.
— Следующий объект, который открываем сегодня, нацелен на защиту здоровья подрастающего поколения,— рассказал президент.— Это федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории (можно порадоваться и за детей, и за их родителей: таких грязей, как в Мойнаки, нет, может, во всем мире.— А. К.). И завершим телемост вводом в эксплуатацию модернизированных очистных сооружений около города Судак (это тоже, в конце концов, про грязи.— А. К.).
Но сперва президент попросил выступить министра спорта Михаила Дегтярева с докладом о выступлении российских паралимпийцев в Италии.
— Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Паралимпийские игры в Италии имели особое значение,— сообщил господин Дегтярев.— Впервые за 12 лет наши атлеты выступали под российским флагом. Сборная была представлена в трех видах спорта из шести. В лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде. В керлинге, на колясках, биатлоне и слеш-хоккее мы пока не допущены и ведем борьбу в судах (а не на лыжне и на арене.— А. К.). Все наши шесть паралимпийцев показали себя настоящими героями. Чемпионами и призерами игры стали лыжники Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным. Они взяли 12 медалей, из которых восемь — золотые! Результат обеспечил России место в тройке в общекомандном зачете, что является рекордом.
Обычно Михаил Дегтярев говорит так, словно делает одолжение собравшимся. Ему как будто лень произносить очевидные вещи, а все-таки он вынужден, потому что работа такая, да и вообще жизнь.
Но сегодня Михаил Дегтярев был непритворно бодр (уж не знаю, чего ему это стоило):
— Вся иностранная пресса гудит, у мировой общественности шок! Это при том, что, например, за сборную Китая выступало 70 параатлетов, вторыми стали американцы, у них 68, а всего в играх приняло участие более 600 спортсменов!
Не знаю, как насчет «гудит», а только результат впечатляет, это уж точно.
— Благодаря победам спортивный мир заново привыкает к звучанию российского гимна,— сообщил Михаил Дегтярев, и если он сам придумал эту фразу, то молодец.— Отправить наших шестерых первопроходцев удалось благодаря двум событиям. Первое — это решение конгресса Международного паралимпийского комитета. О нем мы вам докладывали в октябре прошлого года. Тогда большинство стран проголосовало за допуск наших атлетов с флагом и гимном.
Я думал, что второе событие — это поручение президента РФ, которое принял к исполнению Михаил Дегтярев, но надо отдать должное министру — человек удержался.
— Второе решение,— сказал он,— это суд в Швейцарии по иску против Всемирной лыжной федерации. В итоге наши лыжники получили возможность попасть в Милан и Кортина-д’Ампеццо. И эти два ключа, дипломатический и судебный, мы провернули в тяжелейшей борьбе. Кстати, благодаря этому же решению суда на Олимпийских играх побывали и наши лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Без таких, прямо скажем, невероятных успехов.
— На самой Паралимпиаде,— уверенно продолжал Михаил Дегтярев,— атмосфера для российских атлетов была дружественной. Все спортсмены проявляли уважение к нашей национальной символике. Пара выходок (во время исполнения российского гимна и поднятия флагов некоторые спортсмены из числа европейских отворачивались от россиян) лишний раз показала, что скандалисты — это лишь крикливое меньшинство, от которого все устали и хотят держаться подальше.
Надо сказать, что Михаил Дегтярев с самого начала, когда позиция высшего руководства была еще не очень уж очевидна, выступал за участие российских спортсменов даже под нейтральным флагом, и спортсмены это, без сомнения, оценили, как и все люди доброй воли.
— Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционное вознаграждение,— добавил министр.— По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию.
Все-таки по поручению. Но тут уж, справедливости ради, ничего было не поделать.
Господин Дегтярев высказался и по общефилософским вопросам спортивного движения:
— Во время Паралимпийских игр МОК отреагировал на призывы отстранить израильских и американских спортсменов в связи с тем, что эти страны начали военные действия против Ирана. И МОК заявил, что «в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции». Мы расцениваем эти слова как новый вектор нового руководства на восстановление целостности спорта и укрепление принципов олимпизма! Минспорт и Олимпийский комитет (России.— А. К.) по вашему поручению постепенно восстанавливают в правах наших спортсменов.
Господин Дегтярев руководит обеими организациями, так что от имени обеих и говорит.
— Почти за два года мы провели десятки переговоров с иностранными нашими партнерами, и МОК уже принял решение о допуске наших юношей на все международные старты с флагом и гимном. 16 международных федераций уже это решение имплементировали. Постепенно это сделают все,— Михаил Дегтярев постепенно склонялся к своему обычному тону, но все еще боролся с самим собой.— Российский флаг уже регулярно поднимается, гимн звучит на десятках первенств Европы и мира.
Он почему-то ничего не говорил о том, что если бы не сменилось руководство МОК, то ничего подобного так и не происходило бы, даже благодаря титаническим усилиям ОКР и Минспорта. А стоило бы сказать: выглядело бы достовернее.
— Кроме того, в ЮНЕСКО мы одержали политическую победу в ходе пятичасового голосования, вошли в комитет по борьбе с допингом в спорте, победили коллективный Запад, который вывел Эстонию... В завершение несколько цифр. Более 70 международных федераций уже допускают россиян к соревнованиям. В последний год четыре с половиной тысячи атлетов получили допуски… В 2024 году мы выступили на 20 чемпионатах за рубежом. В прошлом на 49 завоевали 136 медалей, и в этом году план посетить более 60 турниров... Ожидаем более 9 тыс. участников для участия в Спартакиаде... Это будет первая пристрелка к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе и начало отбора в олимпийскую сборную...
То есть Михаил Дегтярев рассчитывает, что российская сборная полноценно примет участие в Олимпиаде. Что ж, флаг, как говорится, в руки. (Российский, конечно. А также гимн.)
— Вот что касается того, что спорт должен быть маяком...— кивнул президент.— Да, это правда. У нас, значит, в советское время был такой фокусник, по-моему, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян.
Примеры из советского прошлого все более актуальны.
— Он показывал такие фокусы,— продолжал президент,— которым все удивлялись и восхищались. Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете он (МОК.— А. К.) перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы, а перешел бы к тому, о чем и говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен: чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты. Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время.
То есть у Владимира Путина полной уверенности, что справедливость восторжествует, пока нет, а есть надежда. Впрочем, очевидно, что этой надежды больше, чем раньше.
— Что касается наших ребят-паралимпийцев. Они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно! — не удержался президент, несмотря на то что на следующий день на встрече с паралимпийцами ему придется говорить примерно то же самое, а, впрочем, такое не грех и повторить.— Вот вы сейчас сказали, 60–70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша команда состояла всего из шести спортсменов! Это было в трех видах спорта! И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место! Удивительно!
Вот с чем не поспоришь.