Население учло Иран в ценах

Инфляционные ожидания населения на год вперед в марте относительно февраля прибавили 0,3 процентного пункта, увеличившись до 13,4%, сообщил ЦБ. «Это ниже локальных пиковых 13,7%, но уровень все же повышенный, а динамика — не самая приятная»,— прокомментировал эти данные экономист Дмитрий Полевой.

Рост показателя, как фиксирует ЦБ, обнаруживается в обеих группах населения: со сбережениями — с 11,5% до 12,3%, без сбережений — с 14,2% до 14,4%. Быстрее росла наблюдаемая гражданами инфляция, увеличившись за месяц с 14,5% до 15,6% в годовом выражении. В большей степени она подросла в глазах респондентов со сбережениями — с 12,9% до 14,8%, у населения без сбережений рост слабее — с 16% до 16,3%.

Такой подскок наблюдаемой инфляции у граждан со сбережениями аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» называют «статистическим артефактом». Дмитрий Полевой считает, что динамика инфляционных ожиданий неожиданная в условиях замедления инфляции. «Структура по группам позволяет предположить, что они отреагировали на ослабление рубля, активную дискуссию про изменение бюджетного правила и соответствующие инфляционные риски, а также конфликт на Ближнем Востоке — многие почему-то посчитали его исключительно "проинфляционным фактором"»,— говорит эксперт. Егор Сусин из Газпромбанка добавляет, что резкое увеличение в группе со сбережениями, «скорее всего, стало отражением роста девальвационных ожиданий и ближневосточными событиями».

Аналитики Альфа-банка ожидают, что 20 марта ЦБ снизит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (б. п.), и видят в таком решении компромисс между достаточно дезинфляционной статистикой за первый квартал 2026 года и ростом глобальных проинфляционных рисков из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дмитрий Полевой соглашается, что ЦБ, возможно, комфортнее будет с шагом в минус 50 б. п. в следующую пятницу. «Но не все еще потеряно для оптимистов (минус 100 б. п.) — есть еще данные по недельной инфляции и ценам производителей»,— говорит он.

Опубликованный Росстатом в среду индекс цен производителей в феврале вырос на 0,5% после снижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре и на 0,9% в ноябре 2025 года, тогда как опрошенные «Интерфаксом» в начале марта аналитики прогнозировали рост показателя на 1%. Недельная же инфляция попала в прогноз аналитиков — с 11 по 16 марта (за шесть дней) она составила 0,08%.

Артем Чугунов