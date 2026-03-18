Бывшего главу Минстроя Дагестана арестовали по подозрению во взятке мебелью

Советский суд Махачкалы арестовал бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова на два месяца по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Следствие считает, что господин Сулейманов брал взятку мебелью и ремонтом.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2023 года подозреваемый получил взятку от гендиректора АО «Баварский дом». Тот сделал в доме родителей господина Сулейманова ремонт и поставил мебель на сумму 2 млн руб. Такую услугу он предоставил за содействие министра по госконтракту о строительстве школы на 420 мест в селе Новосаситли Хасавюртовского района. АО «Баварский дом» числилось в нем единственным поставщиком. Гендиректор компании также попросил увеличить бюджетное финансирование строительства школы с 490 до 850 млн руб.

Артур Сулейманов будет находиться под стражей до 16 мая 2026 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано через Верховный суд республики в течение трех дней.

