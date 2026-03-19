«Авангард» остался при своих

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в «Ростех») не смогло продать свою долю 25,49% в петербургском заводе микроэлектроники ОАО «Авангард». На торги, что накануне были признаны несостоявшимися, холдинг выставил пакет 71 290 обыкновенных именных бездокументарных акций по стартовой цене 1,018 млрд рублей. Реализация сделки на текущих условиях представляется маловероятной, говорят эксперты. Для успешного завершения аукциона потребуется либо значительное снижение начальной цены, либо привлечение стратегических партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом.

В аукционной документации указано, что завод является участником исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также имеет текущие обязательства по ГОЗ- контрактам

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

ОАО «Авангард» — один из старейших заводов по выпуску электроники. Он был основан в 1948 году как научно-исследовательский институт, который занимался технологиями печатных плат, радиолокационными станциями и радиоэлектронной аппаратурой. Согласно информации на сайте, сегодня производственные площади предприятия занимают более 40 тыс. кв. м, а основным направлением деятельности на гражданском рынке является профессиональная электроника: изделия акустической электроники, комплексные системы управления и мониторинга, преобразовательная техника и прочее.

В июне 2023 года на мощностях «Авангарда» была запущена новая производственная линия по выпуску телекоммуникационного оборудования в рамках совместного предприятия с компанией «Ростелеком» — НПО «РТТ». Среди выпускаемой продукции роутеры, видеокамеры, коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование для видеодомофонов и другое. В 2025 году НПО «РТТ» вышло на серийный выпуск отечественных базовых станций сотовой связи «Булат».

В аукционной документации указано, что завод является участником исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также имеет текущие обязательства по ГОЗ-контрактам.

АО «КРЭТ» — крупнейший акционер ОАО «Авангард», владеющий в нем 25,49%. Судя, по финансовой отчетности предприятия на конец 2024 года, акции «Авангарда» (69 893 шт. привилегированных и 209 677 обыкновенных) были распределены между тремя юрлицами и 3138 физлицами. Гендиректором компании значится Дмитрий Домаренко. По итогам 2024 года, чистые активы предприятия составляли 1,9 млрд рублей, выручка год к году — 934 млн рублей против 758 млн рублей, чистая прибыль — 8 млн рублей против 8,1 млн рублей.

На момент публикации в ОАО «Авангард» на вопросы «Ъ Северо-Запад» не ответили.

По мнению руководителя отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева, реализация сделки на текущих условиях представляется маловероятной. Для успешного завершения аукциона потребуется либо значительное снижение начальной цены, либо привлечение стратегических партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с российским ОПК.

Для частных инвесторов и публичных фондов предложение низкопривлекательно из-за высокой операционной и регуляторной специфики, а также сложности оценки инвестиционной привлекательности подобных предприятий, обусловленной закрытым характером их финансовой отчетности. Для профильных стратегических игроков и государства актив интересен как элемент обеспечения оборонных цепочек, но им потребуется готовность к долгосрочным инвестициям и возможной реструктуризации.

Среди потенциальных покупателей доли КРЭТа в «Авангарде» господин Гуляев видит профильных промышленных игроков, связанных с ОПК, госструктуры и консолидированные холдинги с доступом к гособоронзаказу. При этом вероятность продажи на открытом аукционе невысока без корректировки цены или специальных условий сделки. Реалистичный путь продажи — переговоры с целевыми стратегическими покупателями или повторный аукцион с пониженной стартовой ценой и преференциями для профильных инвесторов, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук