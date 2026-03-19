В Черноземье 20 марта ожидается небольшое потепление, до +9°C

В пятницу, 20 марта, жителей Черноземья ожидает небольшое потепление. Температура будет варьироваться от –1°C до +9°C. В большинстве областей может быть облачно с прояснениями, без осадков. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Облачно с прояснениями

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем потеплеет до +9°C, вечером столбик термометра опустится до +6°C и ночью вернется к +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +2°C, днем температура поднимется до +6°C, вечером она составит +5°C, а ночью снова +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +1°C, днем повысится до +4°C, вечером будет +3°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 4 м/с. Ожидается пасмурная погода, утром возможен снег и дождь.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем — +7°C, вечером будет +3°C, а ночью вернется к +1°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +3°C, а ночью похолодает до –1°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +2°C, днем — +6°C, вечером будет +4°C и ночью — +1°C. Ветер до 2 м/с.