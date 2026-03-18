В Ординском округе ветеранов СВО хотят занять выращиванием семян

Совладелец агрохозяйства «Сухая Орда» (Ординский округ) Дмитрий Елькин зарегистрировал и возглавил ООО «Ординская семеноводческая станция». Бизнесмен сообщил местному изданию «Мой район», что в рамках нового ООО планирует выращивать и продавать семян «высокого поколения». Сам предприниматель с 2025 года находится на СВО. На новое предприятие он планирует трудоустраивать работников- участников спецоперации. «Директором семеноводческой станции, скорей всего, будет другой человек. На предприятие на первых порах будут три рабочих места, на них я планирую взять ребят-участников СВО, — заявил Дмитрий Елькин.

ООО «Сухая Орда» стоит в краевом реестре семеноводческих хозяйств с 2014 года, затем подтверждает свой статус. Выращивает элитное зерно и многолетние травы на семена. По 50% ООО принадлежит Дмитрию Елькину и Альфата Хасанова. Выручка в 2024 году - 44 млн руб., чистая прибыль составила 7,1 млн руб.