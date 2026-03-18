Бумагу поддержат цифрой

Центризбирком (ЦИК) утвердил 18 марта перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации на выборах в Госдуму, и тем самым фактически дал старт подготовке к парламентской кампании-2026. Впрочем, возможность начать освоение обязательной документации партии получат только в мае, после того как им откроют доступ к специальным программам для заполнения бумаг.

О том, что принятие перечня документов, представляемых политическими партиями и кандидатами для участия в выборах в Госдуму, можно считать официальным началом подготовки к парламентской кампании, на заседании ЦИКа заявила его председатель Элла Памфилова. «Мы даем старт большой работе»,— отметила она. Это первый из документов, связанных с подготовкой к выборам в Госдуму, и один из важнейших, ведь он содержит 63 формы, 30 из которых являются обязательными для участников кампании, добавила глава ЦИКа.

Всего же, по ее подсчетам, комиссии предстоит утвердить около 100 нормативных документов. Кроме того, в преддверии выборов ЦИК проведет обучение представителей партий — их ознакомят с новациями в избирательном законодательстве и подробно расскажут о документах, которые от них ждут. 12 марта апелляционная инстанция Верховного суда подтвердила решение о приостановке деятельности Партии социальной защиты — таким образом, право участвовать в выборах сейчас сохраняют 19 партий, напомнила Элла Памфилова.

Как рассказал член ЦИКа Евгений Шевченко, в утвержденном перечне три основных раздела, которые включают формы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатов, а также для назначения их доверенных лиц и уполномоченных представителей. Отдельный блок документов связан со сбором подписей в поддержку кандидатов и открытием избирательных счетов.

По просьбе участников выборов в перечне появились новые формы документов, например заявления, связанные с принятием кандидатом мандата или отказом от него.

Есть даже специальная форма для уведомления о судимости, если таковая появится уже после регистрации кандидата.

Кроме того, с подачи Конституционного суда кандидаты смогут теперь указывать свой статус как самозанятые, поделился господин Шевченко.

На основе утвержденного перечня Федеральный центр информатизации при ЦИКе должен подготовить специализированное программное обеспечение, с помощью которого кандидаты будут готовить документы. Доступ к нему партии получат до 20 мая, пообещал Евгений Шевченко.

Член ЦИКа Евгений Колюшин обнаружил в документе «внутреннее противоречие», которое вытекает из действующего законодательства: почти все документы кандидаты и партии должны предоставлять и в бумажном, и в машиночитаемом виде, причем бумажные должны быть распечатаны с использованием специальных компьютерных программ. «Время наше сейчас турбулентное такое»,— отреагировала Элла Памфилова. Обязательное дублирование документов в бумажном виде защищает всех, в том числе и партии, объяснила она: «Вы же всегда за бумажные бюллетени — в данном случае будьте логичны и последовательны».

Это разные вещи, обиделся господин Колюшин. Проблема в том, что партиям нужно ждать программное обеспечение, чтобы начать работать с бумажными документами, объяснил он.

«А что касается дистанционного голосования, то там же вообще никакого бумажного следа не остается»,— посетовал член ЦИКа.

«Хорошо, это вопрос философский»,— закрыла дискуссию госпожа Памфилова, и члены комиссии проголосовали за перечень.

Что касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то с перечнем регионов, где оно будет применяться на сентябрьских выборах, ЦИК планирует определиться в апреле. К настоящему моменту, рассказал журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев, заявления о применении ДЭГ в ходе осенней кампании подали около 40 регионов. Однако на практике далеко не все заявки получают одобрение Центризбиркома, напомнил он.

Анастасия Корня