Астраханские вузы не ведут набор на военную службу

Астраханские университеты не ведут набор студентов на военную службу. Об этом сообщила министр образования региона Мария Шалак на пресс-конференции.

Глава ведомства утончила, что на базе АГУ им. В.Н. Татищева есть военный учебный центр. Студенты могут получать военное образование наряду со основным.

«Обучают механиков авиационного оборудования, БПЛА. Сейчас это востребовано: во всех отраслях производство беспилотников интенсивно развивается», — сказала министр.

Госпожа Шалак добавила, что открытие военных кафедр в других вузах региона пока не планируется.

Нина Шевченко