Армейцы «замерзли» в Сибири

Хоккеисты СКА в предпоследнем матче чемпионата КХЛ проиграли в Новосибирске «Сибири» 1:4. Одна из шайб влетела уже в пустые ворота петербуржцев. Да и в целом они были хуже и не сумели противопоставить настрою соперника свой настрой и мастерство.

Армейцы до этого играли с «Сибирью» в чемпионате только один раз — матч состоялся в Петербурге еще в октябре, и тогда хозяева льда выиграли 3:2. И ту, и ту команду по ходу сезона «штормило», но если сибирский клуб дважды менял главного тренера, то СКА все-таки доверял Игорю Ларионову, возглавившему петербуржцев летом. Только тренерский штаб его укрепили — Юрием Бабенко, Борисом Мироновым и Леонидом Тамбиевым. Правда, у СКА не было серии поражений из 13 матчей, а у «Сибири» такая случилось. В итоге команда из Новосибирска стала последней в лиге, кому удалось заскочить в плей-офф. Это случилось после того, как 16 марта «снеговики» обыграли на своей площадке ЦСКА 3:2. Таким образом «Сибирь» заняла в Восточной конференции восьмое место и до конца чемпионат «сдвинуться» с него не сможет. В первом раунде плей-офф «Сибирь» встретится с магнитогорским «Металлургом», выигравшим регулярный чемпионат.

У СКА другая ситуация. В зависимости от двух оставшихся матчей — против «Сибири» и против «Шанхайских драконов» 20 марта — клуб мог занять на «Западе» место от четвертого до восьмого. И, разумеется, армейцы старались подняться в конференции как можно выше. Но первый период против «Сибири» у них совсем не получился. Мало того, что хозяева перебросали СКА, попав в чужой створ 18 раз и получив в свой шесть бросков, так еще один из бросков сибиряков оказался точным — это защитник Илья Федотов «зарядил» от синей линии так сильно в дальнюю «девятку», что голкипер петербуржцев Сергей Иванов не увидел шайбу. Кстати, Федотов пару сезонов назад играл за СКА. В сегодняшней КХЛ много тех, кто когда-то играл за армейский клуб. Такова был кадровая политика СКА в течение нескольких сезонов, когда он с легкостью приглашал хоккеистов, делая на них ставку, а потом с такой же легкостью отпускал.

Даже по ходу этого сезона нашелся игрок, который сменил СКА на «Сибирь» — форвард Андрей Лактионов. Он не «прижился» в армейской команде, забросив в 34 матчах чемпионата всего одну шайбу. Хотя считался клиентом тренера Игоря Ларионова — тот был его агентом. В первый месяц зимы Лактионов был обменян в «Сибирь» на канадского нападающего Скотта Уилсона. Статистика в новом клубе у него была такая же ужасная (ноль голов в 13 матчах), но в игре со СКА форвард сумел «напакостить» бывшим одноклубникам, став автором голевой передачи на Илью Талалуева, который в начале второй двадцатиминутки еще раз огорчил голкипера гостей. На этот раз армейцам удалось отыграться — отличился форвард Николай Голдобин броском со средней дистанции. Тем не менее на второй перерыв соперники ушли при счете 2:1 в пользу «Сибири».

В третьем периоде команды снова не радовали зрителей результативностью. Гораздо больше на площадке было борьбы. И в этой борьбе гости так «увязли», что позволили Антону Косолапову, одному из лучших бомбардиров «Сибири», увеличить разницу в счете. На 46-й минуте он добил шайбу в пустые ворота. После этого тренерский штаб СКА пошел ва-банк, сняв вратаря Иванова и заменив его на «лишнего» игрока. Играть оставалось чуть больше четырех минут. Но поразить цель армейцам не удалось. Наоборот, они потеряли шайбу, и нападающий «Сибири» Михаил Абрамов закатил ее в ворота СКА, где не было вратаря.

Петербургский клуб потерпел второе поражение подряд — до этого была неудача в матче с «Трактором» в Челябинск (1:2). Осталось посмотреть, как СКА сыграет 20 марта с «Шанхаем», понять, как команда готова к плей-офф, и узнать, кто будет ее соперником в первом раунде.

Кирилл Легков