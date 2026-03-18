Раскрываемость киберпреступлений в Пензенской области выросла на 21%

По итогам двух месяцев 2026 года в Пензенской области зафиксировано снижение числа киберпреступлений. Согласно статистике, количество таких противоправных деяний сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 833 до 618 случаев. Раскрываемость преступлений в этой сфере выросла на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Доля киберпреступлений в общей структуре криминала также уменьшилась, составив 39% против 42% годом ранее.

В статистике преступлений с использованием IT-технологий лидируют мошенничества (ст. 159 УК РФ) — 265 эпизодов, что на 28% меньше, чем за два месяца 2025 года. Кражи (ст. 158 УК РФ) также демонстрируют отрицательную динамику: 73 случая (снижение на 32%).

Наиболее заметный рост показали случаи вымогательства (ст. 163 УК РФ): зафиксировано 10 инцидентов, что на 67% больше, чем год назад (было 6). Количество эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) снизилось на 20% (до 129), а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сети (ст. 228.1 УК РФ), стало меньше на 13% (58 фактов).

Общий размер ущерба по оконченным уголовным делам за два месяца оценивается в 6,4 млн руб. При этом ущерб по приостановленным делам значительно выше и достигает почти 127 млн руб. Из указанной суммы обвиняемыми добровольно возмещено 1,6 млн руб. В ходе следствия изъято имущества на 4,4 млн руб., наложен арест на имущество стоимостью 1,6 млн руб.

Нина Шевченко